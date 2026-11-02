Жителям Башкирии рассказали, как проверить: не уходит ли тепло из квартиры

Простые действия помогут сделать квартиру теплее без лишних затрат, отметили специалисты.

Окна

Проверьте состояние уплотнителя вокруг створок. Если он потрескался или стал жёстким, герметичность нарушена.

«Переключите окна в „зимний режим“. Поворот эксцентриков шестигранником, направив метку внутрь помещения, усилит прижим створки к раме», — пояснили в министерстве ЖКХ региона.

Если обнаружили щели между рамой и стеной или под подоконником, заделайте их монтажной пеной или герметиком. Это поможет устранить так называемые «мостики холода».

Входная дверь

Убедитесь, что вокруг дверного полотна нет зазоров, через которые может идти холодный воздух. Если есть щель под дверью, пора подумать об установке порога. Осмотрите также уплотнительную резинку по периметру двери: если она сжата, повреждена или не прилегает плотно, замените её. Это недорогой, но эффективный шаг.

Как ранее сообщил Башинформ, жители Башкирии получат первые счета за тепло в ноябре.