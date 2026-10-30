Жители Башкирии получат первые счета за тепло в ноябре

Крупнейший региональный платёжный оператор ЕИРЦ РБ завершил формирование единых платёжных документов. Электронные счета за октябрь, в том числе за отопление, будут направлены жителям 5 ноября, а бумажные квитанции поступят в почтовые ящики в начале месяца, сообщили в «БашРТС».

В компании напомнили, что с 1 октября 2026 года в республике проиндексирован тариф на тепловую энергию. В домах без общедомового прибора учёта (ОДПУ) плата начисляется по нормативу равными долями в течение восьми месяцев с сентября по апрель. Это решение закреплено постановлением правительства региона. В домах с теплосчётчиком начисления зависят от фактического расхода тепловой энергии конкретным домом. На объём потребления напрямую влияет качество подготовки внутридомовой системы теплоснабжения, за которую отвечает управляющая компания.

Оплатить начисления без комиссии можно через личный кабинет или мобильное приложение «ЕИРЦ РБ – Мои платежи», а также через сервис «Оплатить квитанцию онлайн» на официальном сайте ЕИРЦ РБ.

Напомним, в этом году в Уфе отопительный сезон стартовал 5 октября.