Вброс с помощью нейросетей: завод оспорит в суде сообщения о мыши в кефире

Региональный производитель молочных товаров намерен подать судебный иск о защите деловой репутации из-за распространения в социальных сетях фотографий вскрытой пачки кефира с мертвым грызуном внутри. Как сообщает издание «Проспект Мира», на предприятии считают опубликованный снимок сфабрикованным и планируют провести экспертизу на предмет создания изображения с помощью генеративного искусственного интеллекта.
На заводе подчеркивают, что попадание посторонних предметов в герметичную тару технологически невозможно: сырье проходит многоступенчатую фильтрацию через каскад сит, а формовка и запайка упаковки происходят на полностью изолированной автоматической линии. Руководство предприятия готовится передать материалы на проверку в надзорные органы, куда от самого покупателя официальных заявлений до настоящего времени не поступало.
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