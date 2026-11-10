В Уфе вандалы расписали отремонтированный дом творчества «Орион»

В администрации Дёмского района пожаловались на вандалов, которые исписывают черными маркерами фасады домов, малые архитектурные формы в парке. Очередной «жертвой» хулиганов стал фасад дома творчества «Орион», который сейчас находится на ремонте.

В администрации напомнили, что на большинстве объектов установлены видеокамеры. Все инциденты фиксируются и передаются в полицию, хулиганов находят. За вандализм предусмотрена уголовная ответственность с 14 лет и штраф до 40 тысяч рублей, обязательные работы или арест. А если правонарушителю нет 16 лет, за порчу имущества платят родители, которые к тому же отвечают за возмещение ущерба.

Ранее «Башинформ» писал о том, что в Чишмах вандалы оборвали иллюминацию на мосту возле парка Победы на следующий день после установки.