В Башкирии вандалы оборвали иллюминацию сразу после установки

В Чишмах вандалы оборвали иллюминацию на мосту возле парка Победы на следующий день после установки. Об этом сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров.
Новая подсветка и фонари не простояли и дня. Неизвестные вырвали провода и разбили светильники. По словам Ришата Мансурова, проблему лишь установкой камеры решить невозможно.
«Мы бьёмся за каждую копейку, выходим на республику, на федеральные программы, привлекаем средства. Ради чего? Чтобы через сутки кто-то пришёл и всё изодрал, вырвал с корнями? Эта красота прожила недолго. Ее многие даже не успели увидеть и оценить», — выразил недовольство глава района.
Чиновник призвал жителей начать с простого уважения к чужому труду, чтобы новые аллеи, фонтаны и качели могли служить району дольше одного дня.
Ранее в Белебее вандалы испортили новое общественное пространство.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.