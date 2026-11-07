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23:10 (UTC+5), 07 Ноября 2026

В Башкирии вандалы оборвали иллюминацию сразу после установки

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скриншот видео администрация Чишминского района
Фото: скриншот видео | администрация Чишминского района
Инсаф Хужабирганов

В Чишмах вандалы оборвали иллюминацию на мосту возле парка Победы на следующий день после установки. Об этом сообщил глава Чишминского района Ришат Мансуров.

Новая подсветка и фонари не простояли и дня. Неизвестные вырвали провода и разбили светильники. По словам Ришата Мансурова, проблему лишь установкой камеры решить невозможно. 

«Мы бьёмся за каждую копейку, выходим на республику, на федеральные программы, привлекаем средства. Ради чего? Чтобы через сутки кто-то пришёл и всё изодрал, вырвал с корнями? Эта красота прожила недолго. Ее многие даже не успели увидеть и оценить», — выразил недовольство глава района.

Чиновник призвал жителей начать с простого уважения к чужому труду, чтобы новые аллеи, фонтаны и качели могли служить району дольше одного дня.

Ранее в Белебее вандалы испортили новое общественное пространство.

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