В городе Башкирии вандалы испортили новое общественное пространство

В Белебее зафиксированы многочисленные случаи вандализма в недавно благоустроенном общественном пространстве на бульваре Новаторов. Неизвестные порвали металлическую цепь на качелях, сломали шахматный стол, повредили деревянные элементы малых архитектурных форм и открутили крепежные детали.

Кроме того, качели-парклет сильно испачканы, а возле скамеек регулярно скапливается мусор, в частности шелуха от семечек.

С призывом бережно относиться к городской инфраструктуре и поговорить с детьми о ценности общественного труда к жителям обратился глава администрации Азат Сахабиев. Он подчеркнул, что каждое поврежденное сооружение – это не просто сломанная деталь, а прямые потери для городского бюджета.

«На их восстановление уходят бюджетные деньги и рабочие часы, а главное — жители на какое-то время лишаются возможности комфортно отдыхать и гулять на благоустроенной территории», — написал градоначальник у себя в соцсетях.

По словам главы города, сохранить уют и красоту Белебея можно только совместными усилиями. Он обратился к родителям с просьбой провести беседы с детьми о важности бережного отношения к городскому пространству.

Напомним, бульвар Новаторов в Белебее — это центральное пешеходное общественное пространство и первая полноценная пешеходная улица города, созданная в 2025 году в рамках реализации проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. Стоимость объекта составила 240,8 млн рублей. В прошлом году благоустроенный бульвар посетил Радий Хабиров.