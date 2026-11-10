В Башкирии запустили веб-версию приложения карты «Алга» для iPhone

Для пользователей iPhone стала доступна веб-версия приложения «Транспортная карта Алга». Владельцы устройств на операционной системе iOS могут пользоваться сервисом через браузер Safari без необходимости скачивания приложения из App Store. Веб-версия доступна по ссылке.
Для удобства пользователей предусмотрена возможность добавления веб-версии на главный экран. Для этого необходимо открыть браузер, нажать кнопку «Поделиться» (значок квадрата со стрелкой вверх), пролистать открывшееся меню вниз и выбрать пункт «На экран "Домой"», нажать кнопку «Добавить». После выполнения этих действий значок веб-версии «Алга» появится на главном экране устройства.
«Запуск веб-версии расширяет возможности доступа к цифровому сервису "Алга" и делает его использование удобнее для владельцев устройств с различными операционными системами», – отметили в «Башкирском регистре социальных карт».
При этом для пользователей смартфонов на базе Android по-прежнему доступны мобильные приложения «Транспортная карта Алга» в магазинах RuStore и Google Play, а для владельцев устройств Huawei — в AppGallery.
Ранее «Башинформ» публиковал разъяснения о взимании комиссии за пополнение социальной транспортной карты через отделения «Почты России».
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