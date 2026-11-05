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12:49 (UTC+5), 05 Ноября 2026

В Башкирии отреагировали на поборы «Почты России» при пополнении «Алги»

«Башкирский регистр социальных карт» прокомментировал ситуацию со взиманием комиссии за пополнение социальных транспортных карт «Алга» в отделениях «Почты России». Напомним, ранее уфимцы обратились в «Башинформ» с жалобой, что с них списали дополнительные 60 рублей.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова
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Причем в чеке комиссия отображалась как добровольный взнос в ООО «Сохрани лес», которое занимается лесовосстановлением. Горожане подчеркивали, что при отказе оплачивать «комиссию» сотрудники отказывались пополнять баланс транспортной карты, ссылаясь на то, что «зависла программа».

В «БРСК» подчеркнули: по условиям действующего договора с «Почтой России» взимание дополнительной комиссии не предусмотрено.

 «Мы находимся в постоянном взаимодействии с АО "Почта России" по данному вопросу и предпринимаем все возможные меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем», – отметили в компании.

Также жителям республики напомнили, что единые социальные проездные билеты можно пополнить в мобильном приложении «Транспортная карта АЛГА», в банковских платежных терминалах, интернет-банке и мобильном банке «Уралсиб».

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