В Башкирии отреагировали на поборы «Почты России» при пополнении «Алги»

Причем в чеке комиссия отображалась как добровольный взнос в ООО «Сохрани лес», которое занимается лесовосстановлением. Горожане подчеркивали, что при отказе оплачивать «комиссию» сотрудники отказывались пополнять баланс транспортной карты, ссылаясь на то, что «зависла программа».

В «БРСК» подчеркнули: по условиям действующего договора с «Почтой России» взимание дополнительной комиссии не предусмотрено.

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с АО "Почта России" по данному вопросу и предпринимаем все возможные меры для предотвращения подобных случаев в дальнейшем», – отметили в компании.

Также жителям республики напомнили, что единые социальные проездные билеты можно пополнить в мобильном приложении «Транспортная карта АЛГА», в банковских платежных терминалах, интернет-банке и мобильном банке «Уралсиб».