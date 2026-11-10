В Башкирии вновь потеплеет

По данным Башгидромета, 11 ноября на территории Башкирии ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью по республике, днем местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -5°, днем -1, +4°.

«Ночью и утром на отдельных участках дорог туман, видимость 500 метров и менее», — предупредили спасатели.

В Уфе завтра ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков, ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Ветер западный, юго-западный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 0, -2°, днем +2, +4°.

Как ранее сообщил Башинформ, спасатели Башкирии продолжают патрулирование водоемов. Во время патрулирования спасатели оценивают состояние водоемов, контролируют обстановку и напоминают жителям о том, почему осенняя вода смертельно опасна. Из-за низкой температуры при перевороте лодки или случайном падении в воду счет идет на минуты.