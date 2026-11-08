Сотрудники поисково-спасательных отрядов госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям патрулируют акватории республики.



«Специалисты всегда находятся на страже безопасности, внимательно следя за обстановкой и оставаясь готовыми оперативно прийти на помощь в любую минуту. Главная цель таких выездов — не допустить трагедии», — подчеркнули в Госкомитете РБ по ЧС.



Во время патрулирования спасатели оценивают состояние водоемов, контролируют обстановку и напоминают жителям о том, почему осенняя вода смертельно опасна. Из-за низкой температуры при перевороте лодки или случайном падении в воду счет идет на минуты.

«Вода не прощает беспечности. Выходя на лодке — проверьте плавсредство и обязательно наденьте спасательный жилет. Отдыхая на берегу — не подходите близко к обрывам и скользким краям. Всегда сообщайте близким свой маршрут. В экстренной ситуации звоните по номеру 112», — напомнили в Госкомитете РБ по чрезвычайным ситуациям.

Ранее в Башкирии обследовали Павловский судоходный шлюз, сообщал Башинформ.