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13:00 (UTC+5), 29 Октября 2026

В Башкирии обследовали Павловский судоходный шлюз

В Нуримановском районе Башкирии состоялось преддекларационное обследование Павловского судоходного шлюза, сообщили в межрегиональном территориальном управлении федеральной службы по надзору в сфере транспорта по ПФО.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Межведомственная комиссия осмотрела гидротехническое сооружение и изучила техническую документацию. В работе комиссии участвовали представители Росморречфлота, Ространснадзора, МЧС России, администрация Камского бассейна внутренних водных путей и Волжского государственного университета водного транспорта.

«Критических дефектов и нарушений требований безопасности не выявлено, — подчеркнули в МТУ Ространснадзора по ПФО. — По результатам обследования составлен акт, который в последующем будет являться обязательным приложением к декларации безопасности гидротехнического сооружения».

Павловский судоходный шлюз расположен на реке Уфе около поселка Павловка. Гидротехническое сооружение является самым высоконапорным шлюзом в Европе, высота подъема на нем составляет 33,25 м. Павловский гидроузел строился в 1950–1959 годах и полностью был сдан в эксплуатацию в январе 1962 года.

Как ранее сообщил Башинформ, навигация на реках Белой и Уфа завершилась в Уфе 25 октября. Работа службы переправ прошла в штатном режиме.

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