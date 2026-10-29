В Башкирии обследовали Павловский судоходный шлюз

Межведомственная комиссия осмотрела гидротехническое сооружение и изучила техническую документацию. В работе комиссии участвовали представители Росморречфлота, Ространснадзора, МЧС России, администрация Камского бассейна внутренних водных путей и Волжского государственного университета водного транспорта.

«Критических дефектов и нарушений требований безопасности не выявлено, — подчеркнули в МТУ Ространснадзора по ПФО. — По результатам обследования составлен акт, который в последующем будет являться обязательным приложением к декларации безопасности гидротехнического сооружения».

Павловский судоходный шлюз расположен на реке Уфе около поселка Павловка. Гидротехническое сооружение является самым высоконапорным шлюзом в Европе, высота подъема на нем составляет 33,25 м. Павловский гидроузел строился в 1950–1959 годах и полностью был сдан в эксплуатацию в январе 1962 года.

Как ранее сообщил Башинформ, навигация на реках Белой и Уфа завершилась в Уфе 25 октября. Работа службы переправ прошла в штатном режиме.