Рафаил Диваев оценил вклад сотрудников МВД в безопасность Башкирии

В своем обращении генерал-лейтенант милиции в отставке подчеркнул, что служба в органах внутренних дел — это не просто профессия, а призвание, требующее мужества, высокой ответственности и безусловной верности долгу.

«Каждый ваш рабочий день — это вклад в безопасность республики и спокойствие её жителей. За цифрами статистики и сводками стоят реальные судьбы людей, их уверенность в завтрашнем дне и чувство защищённости. Именно в этом — высший смысл и непреходящая ценность вашего труда для граждан и государства», — отметил Рафаил Диваев.

Председатель общественного совета напомнил, что история органов внутренних дел России — это летопись настоящего мужества и самопожертвования.

«В ней немало ярких и героических страниц, написанных теми, кто с честью носил и носит форму сотрудника ОВД. Мы искренне гордимся коллегами, которые достойно исполняют служебный долг в самых непростых условиях, укрепляя общественное доверие к органам правопорядка», — говорится в поздравлении.

Особые слова благодарности были адресованы ветеранам службы.

«Ваш бесценный опыт, преданность делу и заложенные традиции — это надёжная опора для нынешнего поколения сотрудников. Именно на вашем примере воспитываются те, кто сегодня несёт службу и достойно продолжает лучшие традиции российской полиции. Низкий поклон вам за всё, что вы сделали для республики и страны», — подчеркнул Рафаил Диваев.

В завершение поздравления он пожелал всем сотрудникам, ветеранам и их семьям крепкого здоровья, благополучия, оптимизма и новых успехов в важной работе на благо Отечества.