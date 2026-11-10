Сверху видно всё: как полицейские беспилотники защищают жителей Башкирии

Представьте: глубокая ночь, Иглинский район. Родственники сбились с ног, ищут мужчину, который пропал несколько дней назад. Пешие наряды и волонтеры прочесали каждый метр в лесу, осмотрели территорию у местного озера. В три часа ночи дежурный поднимает по тревоге особый отдел МВД по РБ. Через полчаса над местностью работает дрон, и оператор по радиосвязи передает сухо и четко: «Вижу характерные признаки автомобиля в воде». Оказалось, что машина ушла под воду, и найти ее с берега было невозможно.
Это не сцена из жуткого триллера, а обычный вторник для начальника отдела по применению беспилотных авиационных систем МВД по РБ Владислава Романова (имя и фамилия изменены в целях безопасности — прим. ред.). Его подразделение появилось в октябре 2022 года, а сегодня, в 2026-м, это одна из самых мобильных и технологичных служб башкирской полиции. Журналист информационного агентства «Башинформ» встретилась с ним, чтобы узнать, как выглядит работа «глаз в небе», кто те люди, которые управляют дронами, и зачем полиции нужен беспилотный отряд.
— Владислав Михайлович, о вашем отделе раньше нельзя было говорить или он появился совсем недавно?
— Данные не секретные, отдел новый. Он был создан в октябре 2022 года на базе Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РБ. В 2024-м аналогичное отделение появилось в Уфе, сейчас решен вопрос по Стерлитамаку. Востребованность такая, что штат мы увеличивали уже дважды. Только с начала года мы отработали 107 заявок от всех подразделений — от участковых до уголовного розыска. Выполнили 830 успешных полетов общей продолжительностью 256 часов. Наши ребята постоянно в командировках. Утро начинается с документов и инструктажей, а дальше — выезд.
— 107 заявок — это поиск людей или что-то еще?
— Всё что угодно. Самые частые — это поиск без вести пропавших. Сейчас сезон, люди уходят за грибами. Бывает, звонок от дежурного поступает в три часа ночи, и экипаж выезжает. Но есть и совсем необычные задачи. Например, в Зилаирском районе мы искали табун лошадей. Огромная площадь, пешком не обойти. Нашли, вернули владельцу. Или сопровождение оперативников: фиксируем с воздуха момент проникновения в жилище. Это не просто картинка, это неопровержимая доказательная база для суда.
Был случай, когда беспилотник находил человека, которого уже отчаялись искать. Касаемо детей — за последнее время значительная доля выездов именно по пропавшим детям, но непосредственно случая, когда дрон завис и сразу увидел ребенка, пока не было.
— Расскажите о том самом инциденте с машиной в озере.
— Это было в Иглинском районе. Родные пропавшего мужчины, который уехал на авто и исчез, обратились с заявлением в полицию. Несколько дней искали с земли — безрезультатно. Задействовали нас. Над водоемом оператор заметил правильную геометрическую форму под водой. Перепроверили — машина. К сожалению, гражданин был найден уже погибшим, но без дрона мы бы искали его еще недели.
— Кто ставит вам задачи?
— Все заявки утверждаются руководством министерства. Но решение о том, нужен ли на месте именно беспилотник, сначала принимают начальники подразделений МВД и территориальных отделов. Мы со всеми на связи. Регулярно проводим встречи с сотрудниками оперативных подразделений — уголовного розыска, подразделения экономической безопасности, ППС, и рассказываем о наших возможностях.
— Что у вас за техника?
— Сейчас на вооружении стоят квадрокоптеры нескольких производителей. В ближайшее время ждем поставку двух беспилотников самолетного типа отечественного производства — очень важное приобретение. Если один из тех, что сейчас в наличии, летает на 10 км, то самолет сможет уйти на 50 км и держаться в воздухе гораздо дольше. Представьте: вместо того чтобы запускать пять коптеров и менять на них аккумуляторы каждые полчаса, один оператор на БПЛА самолетного типа за один вылет спокойно накрывает огромные лесные массивы или десятки километров федеральных трасс.
С личным составом в спортивном зале МВД регулярно проходят учебно-тренировочные полеты на небольших маневренных и шустрых FPV-дронах. Мы должны быть готовы и к поиску людей в узких пространствах, и к защите объектов. Что касается незаконных полетов дронов — у нас есть технические средства подавления. Если видим в небе чужой аппарат, мы его идентифицируем и можем приземлить.
Каждый аппарат у нас проходит техобслуживание. Мы прогнозируем, какая деталь скоро выйдет из строя, и заказываем ее заранее. Аккумуляторы меняем заранее. К технике у нас отношение как к боевым товарищам — каждое утро проверка лопастей на наличие микротрещин. Кстати, мелкие детали для дронов мы печатаем сами, у нас в отделе есть 3D-принтер.
— Кто идет к вам работать? Бывшие авиамоделисты?
— Изначально мы формировались из ребят из центра связи, которые понимали в радиотехнике. Сейчас берем тех, кто «фанатеет» от неба, и таких немало. Желание — это 90% успеха. Остальному научим. У нас выстроена отличная система: сначала теория, затем виртуальные симуляторы, и только потом — реальный вылет, в том числе ночной.
Кроме того, можно сказать, что воспитываем смену. Регулярно выезжаем в летние лагеря, в парк «Патриот», работаем с детьми, в том числе находящимися в трудной жизненной ситуации. Показываем технику, которая у нас на вооружении, ребята смотрят, как мы сами паяем и собираем дроны. Когда доходит до вопросов — у детей просто горят глаза. Недавно мальчик лет девяти подошел и спросил: «Как мне к вам устроиться?». Такие моменты вдохновляют. Главное — показать молодежи, что современными технологиями можно не только пользоваться, но и создавать их своими руками. И этот интерес нам очень помогает: многие из тех, кто сегодня просится к нам на практику, завтра станут нашими штатными пилотами.
— Вы упомянули, что статистика раскрываемости ведется. Какие цифры на сегодня?
— За девять месяцев текущего года с помощью БПЛА было возбуждено 32 уголовных дела, не считая административных правонарушений. Пустых выездов не бывает. Любой полет — это либо фиксация преступления, либо его исключение.
— Каким вы видите свой отдел к 2030 году? Роботы-полицейские в небе?
— Автономность придет, это неизбежно. Но не сегодня. В конце прошлого года у нас на базе МВД проходил всероссийский семинар. Приехали представители 30 регионов и 9 заводов-производителей. Я смотрел на нашу новую технику и гордился: у нас мощный потенциал. Как я уже говорил, к концу года мы ждем два БПЛА самолетного типа — это уже совершенно другой масштаб. Время нахождения в воздухе увеличится в разы, а значит, за один вылет мы сможем обследовать территории, на которые раньше уходили дни. Это позволит нам не только быстрее искать пропавших людей, но и эффективно мониторить паводковую обстановку или незаконную добычу ископаемых на огромных пространствах.
Ранее Башинформ сообщал о том, что в Башкирском кадетском корпусе ПФО имени Героя России Александра Доставалова реализуется социально-образовательный проект «Крылья будущего» по обучению школьников проектированию и пилотированию БПЛА. Он обучает школьников 7-11 классов полному циклу создания и управления БПЛА: от 3D-моделирования до сборки, программирования полётных контроллеров и безопасного пилотирования.
Для курсантов управление дроном — это путь к осознанному выбору профессии. В кадетском корпусе в 2025 году в рамках федеральной программы открыли специальный класс по разработке, производству и эксплуатации беспилотных авиационных систем. На занятиях по физике, информатике и ОБЖ кадеты проходят полный цикл: от сборки и пайки контроллера до сложного пилотирования.
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