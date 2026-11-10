Сверху видно всё: как полицейские беспилотники защищают жителей Башкирии

— Владислав Михайлович, о вашем отделе раньше нельзя было говорить или он появился совсем недавно?

— Данные не секретные, отдел новый. Он был создан в октябре 2022 года на базе Центра информационных технологий, связи и защиты информации МВД по РБ. В 2024-м аналогичное отделение появилось в Уфе, сейчас решен вопрос по Стерлитамаку. Востребованность такая, что штат мы увеличивали уже дважды. Только с начала года мы отработали 107 заявок от всех подразделений — от участковых до уголовного розыска. Выполнили 830 успешных полетов общей продолжительностью 256 часов. Наши ребята постоянно в командировках. Утро начинается с документов и инструктажей, а дальше — выезд.

— 107 заявок — это поиск людей или что-то еще?

— Всё что угодно. Самые частые — это поиск без вести пропавших. Сейчас сезон, люди уходят за грибами. Бывает, звонок от дежурного поступает в три часа ночи, и экипаж выезжает. Но есть и совсем необычные задачи. Например, в Зилаирском районе мы искали табун лошадей. Огромная площадь, пешком не обойти. Нашли, вернули владельцу. Или сопровождение оперативников: фиксируем с воздуха момент проникновения в жилище. Это не просто картинка, это неопровержимая доказательная база для суда.

Был случай, когда беспилотник находил человека, которого уже отчаялись искать. Касаемо детей — за последнее время значительная доля выездов именно по пропавшим детям, но непосредственно случая, когда дрон завис и сразу увидел ребенка, пока не было.