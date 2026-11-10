Радий Хабиров: традиции — основа нравственной устойчивости и стабильности

По словам руководителя республики, за последние шесть-семь лет спрос на качественную национальную одежду и украшения кардинально вырос, что напрямую отразилось на предложении.

«Мы качнули эту тему. Мы подняли спрос. Спрос тянет за собой предложение, экономику. Количество изделий и красивых вещей, которые сейчас мы можем купить, оно намного лучше, качественнее, чем это было там шесть-семь лет назад. Появились ещё мастера», — отметил Радий Хабиров.

Глава региона подчеркнул, что внедрение национального костюма в повседневную жизнь — от студентов до чиновников — требует системного подхода, а не просто финансовых вливаний.

Руководитель региона связал моду на этнику с решением более глубоких государственных задач. По его мнению, возвращение к корням напрямую влияет на нравственное состояние общества и, как следствие, на стабильность власти.

«Наши традиции — это ещё основа нравственного состояния, нравственной устойчивости человека. А нравственная устойчивость — это всегда ещё политическая устойчивость. И сразу решается проблема устойчивости политической власти», — подчеркнул Радий Хабиров.

Развитию отрасли, по словам Главы региона, должен способствовать и туризм. Чтобы туристы могли массово покупать качественную продукцию местных мастеров, в республике необходимо развивать инфраструктуру.

«Нам обязательно надо увеличить поток туристов с деньгами. А для того чтобы увеличить поток туристов, опять возвращаемся вниз, мы должны дороги сделать, это всё — взаимосвязанные процессы, которые работают вместе», — подытожил Радий Хабиров.



Напомним, в Башкортостане на официальном уровне закреплены дни национального костюма. Именно эти инициативы, по мнению участников диалога, помогли превратить национальный костюм из музейного экспоната в элемент живой современной моды.

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков.