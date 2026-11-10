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23:34 (UTC+5), 10 Ноября 2026

Блогеры предложили Радию Хабирову вместе бороться с мошенничеством

Глава Башкирии заявил о готовности работать совместно с блогерским сообществом.

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Олег Яровиков ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | ИА «Башинформ»
Азат Гиззатуллин
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Молодые блогеры сегодня на встрече с Радием Хабировым выступили с предложением чаще создавать профилактический контент в соцсетях. Особое внимание уделили теме мошенничества и вербовки молодёжи в интернете. Руководитель региона подчеркнул, по данным правоохранительных органов, доля преступлений, совершённых через информационные сети, составляет около 40% от общего числа правонарушений в регионе.

«Современные вызовы требуют новых подходов к коммуникации. Пропаганда должна быть умной и технологичной. Мы готовы работать вместе с теми, чья система нравственных координат совпадает с нашей», — отметил руководитель региона.

Спросили Радия Хабирова и о развитии внутреннего туризма. Блогеры предложили использовать современные форматы контента — интерактивы, фотоистории — для продвижения достопримечательностей региона среди подписчиков. Обсудили участники встречи и необходимость улучшения транспортной доступности популярных туристических точек.

Глава республики поблагодарил за инициативу и отметил готовность совместно с блогерским сообществом работать над открытием новых маршрутов и проектов.

«Туризм начинается с развития инфраструктуры. Хороший пример — шихан Торатау: после создания комфортных условий число посетителей выросло до десятков тысяч человек в год, — подчеркнул Радий Хабиров. — Башкортостан занимает уверенные позиции по числу туристов среди субъектов Приволжского федерального округа, однако впереди ещё много работы по развитию инфраструктуры, формированию увлекательных маршрутов, в том числе с вашей помощью».

Ранее сообщалось, что Радий Хабиров встретился с молодыми блогерами с общим охватом 6 млн подписчиков.

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