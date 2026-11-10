41-летняя уфимка выиграла конкурс красоты в Австралии

41-летняя уфимка Чулпан Шангареева завоевала Гран-при международного конкурса красоты Miss, Ms. and Mrs. Summit International 2026. Финал прошел в австралийском Голд-Косте. О своей победе девушка сообщила в социальных сетях. Наша землячка получила титул Ms. Summit International 2026. Всего конкурс предусматривал три категории: Miss — для незамужних девушек до 21 года, Ms. — для незамужних женщин и Mrs. — для замужних. За корону боролись 28 участниц из разных стран.

В мае Чулпан Шангареева «Миссис Россия мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе «Миссис Россия мира – 2026». После этого организаторы конкурса Mrs. World пригласили ее принять участие в состязании в Австралии.

Ранее 23-летняя Лина Закирова победила в конкурсе красоты в Сеуле, писал «Башинформ».