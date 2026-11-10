Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:04 (UTC+5), 10 Ноября 2026

41-летняя уфимка выиграла конкурс красоты в Австралии

Добавить в предпочтительные источники Google
Чулпан Шангареева Страница chulpann.shangareeva в социальных сетях
Фото: Чулпан Шангареева | Страница chulpann.shangareeva в социальных сетях
Ляйсан Закирова

41-летняя уфимка Чулпан Шангареева завоевала Гран-при международного конкурса красоты Miss, Ms. and Mrs. Summit International 2026. Финал прошел в австралийском Голд-Косте. О своей победе девушка сообщила в социальных сетях. Наша землячка получила титул Ms. Summit International 2026. Всего конкурс предусматривал три категории: Miss — для незамужних девушек до 21 года, Ms. — для незамужних женщин и Mrs. — для замужних. За корону боролись 28 участниц из разных стран. 

В мае Чулпан Шангареева «Миссис Россия мира: Республика Башкортостан – 2026», а в июне получила титул «Классик» на национальном этапе «Миссис Россия мира – 2026». После этого организаторы конкурса Mrs. World пригласили ее принять участие в состязании в Австралии.

Ранее 23-летняя Лина Закирова победила в конкурсе красоты в Сеуле, писал «Башинформ».

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru