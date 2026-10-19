Уфимка победила, представляя Россию на конкурсе красоты в Сеуле

Как сообщила «Башинформу» Луиза Закирьянова, Россию представила победительница конкурса «Краса Башкортостана-2025» и первая вице-мисс Уфа-2026 Лина Закирова. Девушке 23 года, она учится на юриста. По итогам состязания Лина стала победительницей конкурса.

В проекте приняли участие девушки из Китая, Японии, Малайзии, Южной Кореи, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Монголии, Таиланда и России.

В рамках проекта участники демонстрировали национальные костюмы, бикини, творческие номера и был выход в вечерних платьях.

Ранее мы сообщали, что юная модель из Башкирии победила на конкурсе красоты и таланта в Таиланде.