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09:53 (UTC+5), 24 Июля 2026

Юная модель из Башкирии победила на конкурсе красоты и таланта в Таиланде

Фото: пресс-служба | администрация г. Сибая
Лейла Аралбаева

Юная модель из Сибая Вероника Кокотюха представила Республику Башкортостан на международном детском конкурсе красоты и таланта TEEN STAR INTERNATIONAL-2026 в Таиланде.

Вероника стала обладательницей титула «3-я вице-мисс TEEN STAR INTERNATIONAL-2026», а также завоевала победу в номинации «Лучшее дефиле».

«Дебют Вероники на международной арене увенчался успехом. Она получила новый опыт, титул, корону и стала первой юной моделью из Сибая, которая в своем возрасте представила Республику Башкортостан в международном конкурсе красоты и таланта», - рассказали в пресс-службе администрации Сибая.

В апреле Вероника Кокотюха завоевала титул в республиканском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Башкортостан-2026».

Ранее мы сообщали, что красавица из Башкирии стала 3-й вице-мисс на конкурсе в Индии.

пресс-служба администрация г. Сибая
пресс-служба администрация г. Сибая
Фото: пресс-служба | администрация г. Сибая
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