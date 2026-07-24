Юная модель из Башкирии победила на конкурсе красоты и таланта в Таиланде

Юная модель из Сибая Вероника Кокотюха представила Республику Башкортостан на международном детском конкурсе красоты и таланта TEEN STAR INTERNATIONAL-2026 в Таиланде.
Вероника стала обладательницей титула «3-я вице-мисс TEEN STAR INTERNATIONAL-2026», а также завоевала победу в номинации «Лучшее дефиле».
«Дебют Вероники на международной арене увенчался успехом. Она получила новый опыт, титул, корону и стала первой юной моделью из Сибая, которая в своем возрасте представила Республику Башкортостан в международном конкурсе красоты и таланта», - рассказали в пресс-службе администрации Сибая.
В апреле Вероника Кокотюха завоевала титул в республиканском конкурсе красоты «Маленькая Мисс Башкортостан-2026».
Ранее мы сообщали, что красавица из Башкирии стала 3-й вице-мисс на конкурсе в Индии.
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