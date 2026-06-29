Красавица из Башкирии стала 3-й вице-мисс на конкурсе в Индии

В Индии прошел международный конкурс красоты Miss Glam World-2026.

Республику Башкортостан представила модель уфимского агентства, вторая вице-Краса Башкортостана 2022 года Элина Гарайханова. По итогам конкурса Элина стала третьей вице-мисс. В качестве приза получила ювелирные часы и корону.

В проекте принимали участие более 20 девушек из разных стран мира. На протяжении конкурса для участниц были организованы различные мастер-классы, фото- и видеосъемки, экскурсии по достопримечательностям и т. д.

На финальном шоу красавицы соревновались в таких этапах, как визитка, дефиле в национальных костюмах, интеллектуальный тур, дефиле в вечерних нарядах. Также был этап творческих номеров.

В прошлом году на этом конкурсе победительницей стала уфимская модель Алина Фархутдинова, которая в этом году передавала титул.