13 млн рублей привлекла молодежь Башкирии в федеральном конкурсе

Башкирия вновь вошла в топ-5 российских регионов по количеству победителей в конкурсе Росмолодежь.Гранты. Как отметил министр молодежной политики республики Вито Сабиров, по сравнению со вторым сезоном прошлого года, молодежь Башкирии усилилась в три раза.

«Это 24 проекта-победителя по самым разным направлениям: творчество, поддержка семей участников СВО, образование, профилактика, психология и многие другие. Всего на реализацию своих социальных инициатив наша молодежь получает 13 371 969 рублей», — отметил руководитель профильного ведомства.

Средства пойдут на реализацию социальных проектов в 2027 году. Проекты охватывают широкий спектр интересов и привлекают к участию тысячи молодых людей. В этом же конкурсе прошлого года от Башкирии было семь победителей, привлекших в республику более 4 миллионов рублей.

Накануне на оперативном совещании правительства Башкирии глава региона Радий Хабиров отметил, что молодежная политика республики в последнее время все чаще звучит на федеральной арене.

Ранее Башинформ рассказывал о поручении Радия Хабирова по зарплате участникам студотрядов.