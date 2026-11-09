В Уфе прошёл инклюзивный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»

В уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся Гала-концерт XIII межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры — 2026». Это большой праздник для детей с разными способностями, который показывает, что творчество не знает границ.

Как рассказали в региональном минтруде, в этом году на участие в фестивале поступило 449 заявок из 41 региона России, а также из трёх зарубежных стран — Узбекистана, Монголии и Кыргызстана. После отборочного этапа на Гала-концерте показали 10 лучших номеров — самых разных жанров и талантов.

Юных артистов, их наставников и родителей поздравили почётные гости: заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр спорта республики Руслан Хабибов, депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

В фойе конгресс-холла для детей организовали интерактивные площадки. Пространство оформили как «10 удивительных планет»: здесь можно было рисовать, проходить весёлые испытания, играть и даже оказаться под гигантскими мыльными пузырями. Также работали творческие мастер-классы, викторины на тему космоса, аквагрим и фотозоны.

Главной темой гала-концерта стал космос. Это не случайно: 27 ноября 2025 года рисунок с символикой фестиваля, созданный юными художниками, отправили в космос. Детские работы — пожелания скорейшего выздоровления, мечты и добрые послания — украсили корпус ракеты-носителя «Союз-2.1». Так детское творчество стало своеобразным посланием добра с Земли. Выступления артистов переплетались в сюжете про птицу Хомай и её дочь Самрау.

Дипломами и памятными призами наградили финалистов в разных номинациях. В «Инструментальном творчестве» отметили Родиона Салюкова (Башкортостан). В «Вокальном творчестве» — Данию Ариф (Татарстан) и Екатерину Тттян (Башкортостан). В «Хореографии» — дуэт Вероники Ветровой и Марии Мартыш (Иркутская область) и Театр танца «Лео» (Башкортостан). В «Оригинальном жанре» — Паулину Аношину, Глеба Мозгового, Аннамарию Пузырникову (все — Башкортостан), Варвару Ивченкову (Орловская область) и группу «Солнечный круг» при Театре моды Tempesta Infinito (Ульяновская область).

Ранее сообщалось, что Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии помощи детям.