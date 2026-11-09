Среда, 11 Ноября 2026
Уфа
+1 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
18:07 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Уфе прошёл инклюзивный фестиваль детского творчества «Ломая барьеры»

Фестиваль проходил под девизом «Вместе ярче и добрее». Его главная идея — объединить детей с разными способностями и интересами ради творчества, дружбы и взаимопомощи.

Добавить в предпочтительные источники Google
архив ИА «Башинформ»
Фото: архив | ИА «Башинформ»
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

В уфимском конгресс-холле «Торатау» состоялся Гала-концерт XIII межрегионального фестиваля детского творчества «Ломая барьеры — 2026». Это большой праздник для детей с разными способностями, который показывает, что творчество не знает границ.

Как рассказали в региональном минтруде, в этом году на участие в фестивале поступило 449 заявок из 41 региона России, а также из трёх зарубежных стран — Узбекистана, Монголии и Кыргызстана. После отборочного этапа на Гала-концерте показали 10 лучших номеров — самых разных жанров и талантов.

Юных артистов, их наставников и родителей поздравили почётные гости: заместитель премьер-министра правительства Башкортостана — министр спорта республики Руслан Хабибов, депутат Госдумы, 13-кратная паралимпийская чемпионка Рима Баталова.

В фойе конгресс-холла для детей организовали интерактивные площадки. Пространство оформили как «10 удивительных планет»: здесь можно было рисовать, проходить весёлые испытания, играть и даже оказаться под гигантскими мыльными пузырями. Также работали творческие мастер-классы, викторины на тему космоса, аквагрим и фотозоны.

Главной темой гала-концерта стал космос. Это не случайно: 27 ноября 2025 года рисунок с символикой фестиваля, созданный юными художниками, отправили в космос. Детские работы — пожелания скорейшего выздоровления, мечты и добрые послания — украсили корпус ракеты-носителя «Союз-2.1». Так детское творчество стало своеобразным посланием добра с Земли. Выступления артистов переплетались в сюжете про птицу Хомай и её дочь Самрау.

Дипломами и памятными призами наградили финалистов в разных номинациях. В «Инструментальном творчестве» отметили Родиона Салюкова (Башкортостан). В «Вокальном творчестве» — Данию Ариф (Татарстан) и Екатерину Тттян (Башкортостан). В «Хореографии» — дуэт Вероники Ветровой и Марии Мартыш (Иркутская область) и Театр танца «Лео» (Башкортостан). В «Оригинальном жанре» — Паулину Аношину, Глеба Мозгового, Аннамарию Пузырникову (все — Башкортостан), Варвару Ивченкову (Орловская область) и группу «Солнечный круг» при Театре моды Tempesta Infinito (Ульяновская область).

Ранее сообщалось, что Башкортостан и Узбекистан подписали меморандум о развитии помощи детям.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Добавить в предпочтительные источники Google
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Все темы
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Авторы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru