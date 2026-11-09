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12:53 (UTC+5), 09 Ноября 2026

В Уфе появятся штаб-квартира и промкластер евразийской креативной экономики

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Гульфия Акулова
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Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил министру предпринимательства и туризма республики Светлане Верещагиной подготовить к подписанию пакет документов по итогам «Российской креативной недели — Евразия», которая на днях завершилась в Уфе. Поручения были даны после доклада министра о результатах работы форума на оперативном совещании в правительстве. 

Руководитель республики выделил три ключевых направления для развития отрасли в регионе. Это размещение в Уфе штаб-квартиры альянса Евразийской креативной экономики, создание университета креативной экономики на базе Евразийского научно‑образовательного центра, а также формирование промышленного кластера для развития креативной экономики.

«Идею создания такой площадки предложил всемирно известный скульптор Даши Намдаков. Я, кстати, предложил ему сотрудничество по поводу Евразийского музея кочевых цивилизаций, у него подобный проект на родине, — добавил Радий Хабиров и обратился к министру: — Сформулируйте мои поручения, надо двигаться в этом направлении».

«Российская креативная неделя» — крупнейший в стране форум, посвященный развитию креативных индустрий. В 2026 году ключевая сессия впервые прошла в Уфе, собрав участников из России и стран СНГ для обсуждения дизайна, моды, IT, кинопроизводства и промышленного творчества.

Как Башкирия выстраивает экономику смыслов, читайте в материале «Башинформа» по итогам прошедшего форума.

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