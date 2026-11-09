В больницах Башкирии проверят качество питания

Как отметил Радий Хабиров на оперативном совещании правительства РБ, такой вид социального питания не менее важен, чем питание в школах.

«Сразу хочу сказать, чтобы чудес от нас не ждали. В лечебных учреждениях любимую многими жареную картошку и жареные котлеты давать не будем, потому что нельзя. В больницах, как правило, пища диетическая, и нам, не привыкшим к такой культуре, эта еда кажется невкусной. Тем не менее хочется во все уголки залезть и посмотреть. Предлагаю создать рабочую группу, не комиссию, не о надзоре сейчас говорю. Два месяца я вам даю. Внимательно пройдитесь, посмотрите, что можно улучшить.

Еще раз говорю: мы туда придем с добром, с деньгами. Но ждать, чтобы мы в больницах вкусно кормили, как в каком-то кавказском или итальянском ресторане — у нас нет такой задачи. Есть задача — качественная диетическая продукция. Как мы в школах начинали: мясо – наше, продукция – наша, все хранится как положено. Все в том объеме, которому положено быть на тарелке — это должно быть, — подчеркнул Глава Башкортостана. — Еще раз повторю: у нас нет задачи кормить как в ресторане. Наша задача — здоровое, правильное питание человека, находящегося в больнице».

Ранее Башинформ сообщил о том, что в отелях Башкирии готовятся к внедрению «русского завтрака».