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10:52 (UTC+5), 03 Ноября 2026

В отелях Башкирии готовятся к внедрению «русского завтрака»

Министерство промышленности и торговли России представило концепцию «Русский завтрак» — новую категорию в меню заведений общественного питания. Её предлагают включить в ассортимент отелей, пансионатов, домов отдыха, кафе и ресторанов.

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Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Главная цель инициативы — подчеркнуть богатство традиционных российских блюд, поддержать локальную гастрономию и усилить потенциал внутреннего туризма.

На сегодняшний день в большинстве заведений доминируют «английский», «континентальный» и «французский» завтраки, а «русский завтрак» как системная категория практически отсутствует, констатировали в пресс-службе минторга Башкортостана. При этом растёт запрос туристов на знакомство с региональной кухней, и новая концепция отвечает этому тренду.

Важно: «Русский завтрак» не призван вытеснять существующие позиции. Его предложено оформить как отдельную категорию. Акцент — на использовании локальных продуктов и традиционных рецептов. Это позволит раскрыть гастрономическое разнообразие России и сделать знакомство с национальной кухней более понятным и доступным.

Башкортостан намерен активно включиться в реализацию проекта.

«Инициатива по внедрению „русского завтрака“ — не просто дополнение к меню, а способ ярко раскрыть кулинарные традиции и гостеприимство нашей республики. Мы будем тесно сотрудничать с рестораторами и отельерами, чтобы в утреннем меню гостей зазвучали характерные вкусы Башкортостана — фермерские сыры и творог, традиционные каши, выпечка по местным рецептам. Такой завтрак станет для туриста первым тёплым и вкусным впечатлением о регионе, а для бизнеса — надёжным конкурентным преимуществом», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.

Следующий этап — разработка фирменной эмблемы категории. Её смогут использовать заведения в меню и рекламных материалах. Региональным и муниципальным органам власти рекомендовано содействовать внедрению инициативы на местах.

Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Валерий Шахов архив ИА «Башинформ»
Фото: Валерий Шахов | архив ИА «Башинформ»
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