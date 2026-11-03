В отелях Башкирии готовятся к внедрению «русского завтрака»

Главная цель инициативы — подчеркнуть богатство традиционных российских блюд, поддержать локальную гастрономию и усилить потенциал внутреннего туризма.
На сегодняшний день в большинстве заведений доминируют «английский», «континентальный» и «французский» завтраки, а «русский завтрак» как системная категория практически отсутствует, констатировали в пресс-службе минторга Башкортостана. При этом растёт запрос туристов на знакомство с региональной кухней, и новая концепция отвечает этому тренду.
Важно: «Русский завтрак» не призван вытеснять существующие позиции. Его предложено оформить как отдельную категорию. Акцент — на использовании локальных продуктов и традиционных рецептов. Это позволит раскрыть гастрономическое разнообразие России и сделать знакомство с национальной кухней более понятным и доступным.
Башкортостан намерен активно включиться в реализацию проекта.
«Инициатива по внедрению „русского завтрака“ — не просто дополнение к меню, а способ ярко раскрыть кулинарные традиции и гостеприимство нашей республики. Мы будем тесно сотрудничать с рестораторами и отельерами, чтобы в утреннем меню гостей зазвучали характерные вкусы Башкортостана — фермерские сыры и творог, традиционные каши, выпечка по местным рецептам. Такой завтрак станет для туриста первым тёплым и вкусным впечатлением о регионе, а для бизнеса — надёжным конкурентным преимуществом», — прокомментировал министр торговли и услуг РБ Константин Климин.
Следующий этап — разработка фирменной эмблемы категории. Её смогут использовать заведения в меню и рекламных материалах. Региональным и муниципальным органам власти рекомендовано содействовать внедрению инициативы на местах.
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