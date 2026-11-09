Из Уфы с 10 ноября стартуют прямые рейсы в Таиланд и на Шри-Ланку

«С 10 ноября авиакомпания Azur air совместно с ведущими туроператорами России запускает чартерные рейсы из Уфы. Направления включают в себя Пхукет (Таиланд) и Хамбантоту (Шри-Ланка)», — уточняется в сообщении уфимского аэропорта.
Полеты будут выполняться один раз в 12 дней на самолетах Boeing 767-300 вместимостью 336 пассажиров.
Как ранее сообщал Башинформ, 6 ноября авиакомпания «Икар» запустила прямые рейсы из Уфы на Пхукет.
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