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13:44 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Из Уфы стартовали прямые рейсы на Пхукет

Авиакомпания «Икар» запустила прямые рейсы из Уфы на Пхукет. Об этом сообщили в пресс-службе международного аэропорта «Уфа».

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Галина Бахшиева архив ИА «Башинформ»
Фото: Галина Бахшиева | архив ИА «Башинформ»
Галина Бахшиева

Новое направление открывает дополнительные возможности для путешествий: прямой маршрут позволяет значительно сократить время в пути и повысить комфорт пассажиров.

«Даты вылетов по маршруту Уфа – Пхукет: 6 и 30 ноября, 11 и 23 декабря, 4, 16, 28 января, 9 и 21 февраля, 18 ноября — Уфа – Краби (вместо Пхукета)», — уточняется в сообщении международного аэропорта «Уфа».

Время в пути составит 8 часов 20 мин.

Получить подробную информацию о расписании, тарифах и условиях перевозки можно на официальном сайте авиакомпании или у партнёров-агрегаторов.

Как ранее сообщал Башинформ, 27 октября из аэропорта Уфы стартовали прямые регулярные рейсы во Вьетнам. Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открыла полеты по маршруту Уфа — Фукуок.

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