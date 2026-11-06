Из Уфы стартовали прямые рейсы на Пхукет

Новое направление открывает дополнительные возможности для путешествий: прямой маршрут позволяет значительно сократить время в пути и повысить комфорт пассажиров.
«Даты вылетов по маршруту Уфа – Пхукет: 6 и 30 ноября, 11 и 23 декабря, 4, 16, 28 января, 9 и 21 февраля, 18 ноября — Уфа – Краби (вместо Пхукета)», — уточняется в сообщении международного аэропорта «Уфа».
Время в пути составит 8 часов 20 мин.
Получить подробную информацию о расписании, тарифах и условиях перевозки можно на официальном сайте авиакомпании или у партнёров-агрегаторов.
Как ранее сообщал Башинформ, 27 октября из аэропорта Уфы стартовали прямые регулярные рейсы во Вьетнам. Авиакомпания VietJet совместно с крупнейшими туроператорами открыла полеты по маршруту Уфа — Фукуок.
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