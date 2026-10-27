Из Уфы запускают прямые рейсы на райский остров Вьетнама

Путешественников будут перевозить современные широкофюзеляжные лайнеры Airbus A330-300. Время в пути до одного из самых живописных островов Юго-Восточной Азии составит 9 часов 35 минут.
Прямое авиасообщение позволит жителям Башкирии и соседних регионов без пересадок добираться до популярного курорта, известного своими белоснежными пляжами и живописными бухтами.
Ранее аэропорт «Уфа» перешел на осенне-зимнее расписание.
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