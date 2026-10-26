Аэропорт «Уфа» перешел на осенне-зимнее расписание

С 25 октября международный аэропорт «Уфа» имени Мустая Карима перешел на осенне-зимнее расписание полетов.

В наступившем сезоне жителям и гостям республики будут доступны регулярные рейсы по 46 направлениям: 24 внутрироссийских маршрута и 22 международных маршрута в 12 стран мира.

По данным пресс-службы столичного авиаузла, перевозки будут осуществлять 34 авиакомпании, из которых 18 — российские и 16 — зарубежные. Всего в новом расписании заложено более 6 тысяч вылетов самолетов из уфимского аэропорта.

Ранее Башинформ сообщал о том, что в уфимском аэропорту задерживалось несколько рейсов.