В уфимском аэропорту задерживается несколько рейсов

По данным онлайн-табло аэропорта «Уфа», пассажиры 7 рейсов не смогут вылететь по расписанию в Казань, Москву (Шереметьево и Внуково), Санкт-Петербург, Когалым.

Также сдвинулось и время прилета шести воздушных судов из Москвы, Нового Уренгоя, Санкт-Петербурга, Иркутска, Красноярска и Дубая.

Рейсы из Москвы (Внуково) и обратно авиакомпания «Победа» отменила.

Кроме того, как сообщил «Башинформу» один из пассажиров, в пять утра самолет, выполнявший рейс Стамбул-Казань, посадили в Уфе из-за закрытого на время опасности авиаузла в соседней республике.

Ранее «Башинформ» информировал о том, что рейс Уфа-Стамбул задержан более чем на 10 часов из-за беспилотной опасности.