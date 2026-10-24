Рейс Уфа-Стамбул задержан более чем на 10 часов из-за беспилотной опасности

Сегодня, 24 октября, уфимцы, вылетающие в Стамбул, столкнулись с длительной задержкой рейса. Общее время ожидания превысит 10 часов.

Самолет должен был вылететь в 5.15 утра, но отправление рейса было отложено из-за технических сбоев в расписании. Позже вылет отложили повторно в связи с введением режима «Беспилотная опасность» в аэропорту. Новое время вылета - 15:30 (по местному времени).

Из-за длительной задержки график обратного рейса также сдвинулся. Уфимцы, возвращающиеся домой из Стамбула, прибудут в Уфу не в обеденное время, как планировалось, а только завтра после полуночи.

В настоящее время в аэропорту «Уфа» часть вылетов и прилетов переносится. На сайте авиаузла сообщается, что в связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства имеются задержки рейсов. Пассажиров просят уточнять статус рейса перед выездом в аэропорт на онлайн-табло и по номерам телефонов представительств авиакомпаний.

Режим беспилотной опасности и ограничения на приём и выпуск воздушных судов действуют сегодня в регионе с 9.14 утра, сообщал «Башинформ».