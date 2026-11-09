Родителям – знания, детям – развлечения: как в Уфе прошел форум семей

Более 400 участников со всей республики объединились на площадке конгресс-холла «Торатау» на региональном форуме клубов молодых семей «Это у нас семейное». Руководители клубов молодых семей и их дети погрузились в атмосферу семейного тепла через десятки интерактивных площадок и мастер-классов по психологии отношений, родительству и лидерству.

«Укрепление молодых семей – это один из приоритетов в нашей работе. Для этого мы развиваем сеть клубов молодых семей, которые сегодня работают почти во всех городах и районах республики. Благодаря клубам в муниципалитетах еженедельно проводятся полезные мероприятия по осознанному родительству, семейным взаимоотношениям, консультации с психологами, культурно-спортивные события и многое другое. Все это на местах делается специалистами молодежной политики и активными семьями, при этом с каждым годом видна позитивная динамика – растет как число клубов, так и охват семей. И наша основная задача – создавать условия, чтобы семьи могли опираться на клубы, крепнуть и расти. Сегодняшний форум помог клубам обменяться опытом и практиками друг с другом, а сами семьи с пользой и очень насыщенно провели свой воскресный день. Готовимся к следующему году и будем масштабировать практики клубов, а одним из ключевых направлений станет развитие семейного добровольчества и трансляция смысла "Волонтерство – наша семейная традиция"», – отметил министр молодежной политики Башкортостана Вито Сабиров.

Для участников работали игровые площадки, консультации от психологов, врачей, юристов, финансовых специалистов и многое другое. Дети развлекались в игровых зонах, проводили опыты в научно-популярных лабораториях, участвовали в танцевальных батлах и семейных квизах.

Ранее Башинформ сообщал о том, что семья из Башкирии победила в федеральном конкурсе «Это у нас семейное».