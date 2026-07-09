Семья из Башкирии стала победителем конкурса «Это у нас семейное»

Глава Башкортостана Радий Хабиров поздравил семью Гиззатуллиных — Черных из Бирска с победой в конкурсе «Это у нас семейное» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» нацпроекта «Семья». Торжественная церемония награждения победителей состоялась накануне в День семьи, любви и верности в Москве.

В этом году за победу в конкурсе боролись более 300 лучших семей-финалистов со всей страны, среди которых было пять команд из Башкортостана.

Руководитель региона рассказал, что семью Гиззатуллиных — Черных отличают удивительная сплоченность, взаимная поддержка и многогранный талант. Глава семьи Эдуард Альбертович по профессии водитель, но при этом является конструктором, знатоком музыки и истории родного края. Его супруга Анна Леонидовна прекрасно разбирается в математике, обладает чуткой душой и занимается благотворительностью. Их дети Мирон и Есения тянутся к искусству, являются призерами научных конкурсов и олимпиад. Бабушка Ирина Владимировна — кандидат биологических наук, на пенсии открыла в себе новые грани и руководит народным хором «Русская песня».

«От души поздравляю победителей и благодарю всех участников из республики. Семейного счастья и тепла!» — написал Радий Хабиров.

Добавим, что по условиям конкурса 60 семей-победителей получили сертификаты на сумму 5 миллионов рублей для улучшения жилищных условий, все участники суперфинала отправятся в семейные путешествия.