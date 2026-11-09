Поезд Деда Мороза отправился в большое путешествие по России

Поезд Деда Мороза отправился в шестое путешествие по России. Накануне праздничный состав выехал из Великого Устюга, сообщается в канале всероссийского зимнего волшебника.
«Сказка Вологодчины объединяет всю страну! Впереди у волшебного состава — перроны 65 городов и долгий путь в 24 тысячи километров — от Русского Севера и Заполярья до Сибири, Урала, Поволжья и центральных регионов страны», — говорится в сообщении в мессенджере Мах.
Напомним, первыми, уже завтра, состав встретят в городе Инта. В Уфе поезд остановится 10 декабря, 11-го числа — в Туймазах. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Ярославле, а Рождество — в Санкт-Петербурге. В Москве волшебный состав традиционно остановится на два дня — 2 и 3 января. Завершится программа 9 января на точке старта — в Великом Устюге.
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