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15:14 (UTC+5), 27 Октября 2026

Стало известно, когда поезд Деда Мороза приедет в Башкирию

Праздничный состав сделает остановку в двух городах республики.

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Олег Яровиков архив ИА «Башинформ»
Фото: Олег Яровиков | архив ИА «Башинформ»
Ляйсан Закирова

РЖД объявили маршрут поезда Деда Мороза на этот год. Праздничный состав отправится в путешествие 8 ноября из Великого Устюга. За два месяца поезд сделает 66 остановок в городах России.

Так, первыми состав встретят в городе Инта. В Уфе поезд остановится 10 декабря, 11-го числа – в Туймазах. Новый год команда поезда Деда Мороза встретит в Ярославле, а Рождество – в Санкт-Петербурге. В Москве волшебный состав традиционно остановится на два дня – 2 и 3 января. Завершится программа 9 января на точке старта – в Великом Устюге.

Главной новинкой этого года станет большое путешествие по Русскому Северу и Заполярью. Праздник впервые привезут в Инту, Лабытнанги, Воркуту, Усинск, Печору, Сыктывкар, а также в Новый Уренгой и Ноябрьск.

Поезд Деда Мороза – это празднично оформленная передвижная резиденция. Традиционно в города проведения мероприятий он приезжает на паровозной тяге. Все желающие могут подняться в кабину паровоза и сделать уникальные фото.

Напомним, в прошлом году праздничный состав в Уфе посетили 12 тысяч человек, писал «Башинформ».

Маршрут поезда Деда Мороза 2026-2027 скриншот с сайта rzd.ru
Фото: Маршрут поезда Деда Мороза 2026-2027 | скриншот с сайта rzd.ru
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