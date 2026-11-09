На дорогах Башкирии погибли более 130 диких животных

За десять месяцев текущего года на дорогах Башкирии в ДТП погибли 72 лося, 2 марала, 49 косуль и 8 кабанов. Такие данные в своем официальном канале в мессенджере привел министр природопользования и экологии республики Нияз Фазылов.
По его словам, в ноябре продолжается миграционная активность лосей, поэтому животные часто выходят на трассы, и риск ДТП с их участием резко возрастает.
Всего на дорогах республики выявлено 118 аварийно-опасных участков, где на протяжении 5–10 лет регулярно происходят аварии с дикими животными. Из них 22 — на федеральных трассах и 96 — на дорогах республиканского значения.
Водителям рекомендуют быть предельно внимательными за рулём, особенно в сумерках и ночью, и учитывать погодные условия.
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