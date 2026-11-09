В Башкирии ожидается мокрый снег с дождем

В начале новой недели республика останется во власти циклона. В ближайшие дни ожидаются сильные осадки, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.
Так, сегодня, 9 ноября, днем будут идти снег и мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3, +2°.
Во вторник, 10 ноября, местами также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Гололед, ночью и утром гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -2, -7°, местами до -12°, днем -2, +3°.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.