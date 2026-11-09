В Башкирии ожидается мокрый снег с дождем

В начале новой недели республика останется во власти циклона. В ближайшие дни ожидаются сильные осадки, прогнозируют синоптики Башгидрометцентра.

Так, сегодня, 9 ноября, днем будут идти снег и мокрый снег. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха днем -3, +2°.

Во вторник, 10 ноября, местами также ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Гололед, ночью и утром гололедица. Ветер западный, северо-западный умеренный. Столбики термометров ночью покажут -2, -7°, местами до -12°, днем -2, +3°.