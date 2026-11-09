Глава Башкирии рассказал о встрече с отцом Илона Маска

«Очень интересный человек. И предприниматель, и философ, и мыслитель. Он все эти дни работал на форуме, впитывал. Мы провели республиканский Совет по развитию креативных индустрий, вручили премии. На мой взгляд, интересно получилось», — сказал Радий Хабиров.

Напомним, в Уфе прошел форум «Российская креативная неделя — Евразия» со 2 по 4 ноября 2026 года.