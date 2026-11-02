Радий Хабиров анонсировал насыщенную программу международного форума в Уфе

Программа форума «Российская креативная неделя — Евразия», который начался сегодня в Уфе, будет насыщенной и продуктивной. Об этом сегодня на оперативном совещании в ЦУРе сказал Глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики отметил, что на международное мероприятие приехали много профессионалов и экспертов.

«Уфа стала центром притяжения лидеров креативной экономики Евразийского пространства. У нас достаточно широкое представительство. Вчера приехал Эррол Маск — отец Илона Маска. Мы провели очень интересный разговор. Ему 80 лет, но он в тонусе и очень интересный человек, — сказал Радий Хабиров. — Из Арабских Эмиратов приехала интересная команда. И сегодня очень много интересных встреч, и завтра, и послезавтра».

Радий Хабиров напомнил коллегам, что сегодня состоится Совет по развитию креативных индустрий, завтра ожидается пленарное заседание форума, а также награждение.

Ранее Глава Башкирии отметил, что в сфере креативных индустрий в республике работают более 9 тысяч бизнес-субъектов. Наиболее активно развиваются реклама и PR, программное обеспечение, гастрономия, арт-индустрия и дизайн.