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13:01 (UTC+5), 09 Ноября 2026

Глава Башкирии призвал службы к максимальной мобилизации в зимний период

Радий Хабиров 9 ноября на оперативном совещании в правительстве РБ подчеркнул, что предстоящая зима станет серьёзным испытанием для всех служб региона.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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«Для нас, как всегда, 6 ноября было очень серьёзным испытанием из-за сложных погодных условий. На мой взгляд, все службы отработали, не могу сказать, что идеально, но ситуацию не прозевали и оперативно отреагировали», — отметил он.

Радий Хабиров обратил внимание руководителей дорожных служб и жилищно-коммунальных хозяйств, а также чрезвычайных ведомств на то, что зима в Башкирии требует особого подхода и максимальной мобилизации.

«Погода по всей стране становится всё более сложной, а Урал традиционно сталкивается с суровыми испытаниями. Зимний период должен рассматриваться всеми ведомствами как работа в „штабном режиме“», — сказал руководитель региона.

По его словам, необходимо быть предельно внимательными к погоде и заранее готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, чтобы обеспечить безопасность жителей республики.

Ранее Уфа проснулась в «снежной шапке».

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