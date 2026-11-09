Глава Башкирии призвал службы к максимальной мобилизации в зимний период

«Для нас, как всегда, 6 ноября было очень серьёзным испытанием из-за сложных погодных условий. На мой взгляд, все службы отработали, не могу сказать, что идеально, но ситуацию не прозевали и оперативно отреагировали», — отметил он.

Радий Хабиров обратил внимание руководителей дорожных служб и жилищно-коммунальных хозяйств, а также чрезвычайных ведомств на то, что зима в Башкирии требует особого подхода и максимальной мобилизации.

«Погода по всей стране становится всё более сложной, а Урал традиционно сталкивается с суровыми испытаниями. Зимний период должен рассматриваться всеми ведомствами как работа в „штабном режиме“», — сказал руководитель региона.

По его словам, необходимо быть предельно внимательными к погоде и заранее готовиться к возможным чрезвычайным ситуациям, чтобы обеспечить безопасность жителей республики.

Ранее Уфа проснулась в «снежной шапке».