Уфа проснулась в «снежной шапке»

Часть уфимцев оказалась не готова к холоду. В легких куртках они бежали до теплых офисов и домов, пытаясь спастись от сильного ветра и мокрого снега.

Другие были во всеоружии. Люди в пуховиках, шапках и с зонтами шли по улицам спокойно, для них такая погода не стала сюрпризом.

Для водителей утро превратилось в испытание. Многие забыли дома скребки и щетки и были вынуждены счищать мокрый снег с машин голыми руками. Хуже всего пришлось тем, кто не успел сменить резину. Кто-то с тоской смотрел на свои легковые «ласточки» на летней резине, понимая: выезжать в такую кашу очень опасно.