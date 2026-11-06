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Репортаж
13:01 (UTC+5), 06 Ноября 2026

Уфа проснулась в «снежной шапке»

Утро горожан началось с поиска автомобильных щеток и теплых перчаток.

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Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
Ксения Калинина
Cпециальный корреспондент
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В Уфе за одну ночь резко изменилась погода. Мокрый снег превратил город в живописную картину, где смешались остатки летней зелени, осенних желтых листьев и белоснежных хлопьев.

С одной стороны, улицы стали похожи на зимнюю сказку: снег облепил деревья, на которых еще осталась листва, и превратил дорожные знаки в белые полотна. С другой стороны, началась слякоть, на дорогах и тротуарах образовалась неприятная коричневая жижа.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
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Часть уфимцев оказалась не готова к холоду. В легких куртках они бежали до теплых офисов и домов, пытаясь спастись от сильного ветра и мокрого снега.

Другие были во всеоружии. Люди в пуховиках, шапках и с зонтами шли по улицам спокойно, для них такая погода не стала сюрпризом.

Для водителей утро превратилось в испытание. Многие забыли дома скребки и щетки и были вынуждены счищать мокрый снег с машин голыми руками. Хуже всего пришлось тем, кто не успел сменить резину. Кто-то с тоской смотрел на свои легковые «ласточки» на летней резине, понимая: выезжать в такую кашу очень опасно.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
1 из 5

По данным синоптиков, мокрый снег и порывистый ветер продержатся в Уфе до конца этой недели. Городским службам предстоит тяжелая работа по очистке улиц от снежной слякоти, а автомобилистам — срочный визит в шиномонтаж.

Главное правило этого дня: если не успели «переобуться» — лучше переждать. Машина на летней резине в такую погоду представляет опасность не только для своего владельца, но и для других участников дорожного движения.

Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Ксения Калинина ИА «Башинформ»
Фото: Ксения Калинина | ИА «Башинформ»
1 из 11
Когда пора «переобувать» автомобиль?
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