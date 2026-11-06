Уфа проснулась в «снежной шапке»

В Уфе за одну ночь резко изменилась погода. Мокрый снег превратил город в живописную картину, где смешались остатки летней зелени, осенних желтых листьев и белоснежных хлопьев.
С одной стороны, улицы стали похожи на зимнюю сказку: снег облепил деревья, на которых еще осталась листва, и превратил дорожные знаки в белые полотна. С другой стороны, началась слякоть, на дорогах и тротуарах образовалась неприятная коричневая жижа.
Часть уфимцев оказалась не готова к холоду. В легких куртках они бежали до теплых офисов и домов, пытаясь спастись от сильного ветра и мокрого снега.
Другие были во всеоружии. Люди в пуховиках, шапках и с зонтами шли по улицам спокойно, для них такая погода не стала сюрпризом.
Для водителей утро превратилось в испытание. Многие забыли дома скребки и щетки и были вынуждены счищать мокрый снег с машин голыми руками. Хуже всего пришлось тем, кто не успел сменить резину. Кто-то с тоской смотрел на свои легковые «ласточки» на летней резине, понимая: выезжать в такую кашу очень опасно.
По данным синоптиков, мокрый снег и порывистый ветер продержатся в Уфе до конца этой недели. Городским службам предстоит тяжелая работа по очистке улиц от снежной слякоти, а автомобилистам — срочный визит в шиномонтаж.
Главное правило этого дня: если не успели «переобуться» — лучше переждать. Машина на летней резине в такую погоду представляет опасность не только для своего владельца, но и для других участников дорожного движения.
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