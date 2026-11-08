Жителей Башкирии ждут на сельхозярмарках

Ярмарки, на которых традиционно в большом ассортименте представлены свежие натуральные продукты местного производства, проводятся в республике каждую неделю, с пятницы по воскресенье. На этой неделе, с 6 по 8 ноября, ярмарочная торговля организована в 45 муниципалитетах, на 60 площадках. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии.

Так, например, в Уфе купить сегодня сезонные овощи, фрукты и мед можно на участке автодороги по улице Правды – от Ухтомского до Мусы Джалиля, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также перед Дворцом спорта.