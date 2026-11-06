Уфимцев пригласили на сельхозярмарки

7 и 8 ноября уфимцы смогут купить натуральные продукты, включая сезонные овощи, фрукты и мед, напрямую от башкирских производителей на ярмарках выходного дня.

В субботу ярмарочную торговлю организуют на участке автодороги по улице Правды – от Ухтомского до Мусы Джалиля, на перекрестках улиц Интернациональной и Машиностроителей и улицы Георгия Мушникова с бульваром Баландина, на двух площадках по улице Рабкоров, 3, 5, 7 и 20, а также возле парка «Волна» и перед Дворцом спорта.

В воскресенье ярмарки продолжат свою работу, кроме площадки возле парка «Волна».

Ранее Башинформ со ссылкой на минторг региона сообщил о том, что в 45 городах и районах республики с 6 по 8 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки.