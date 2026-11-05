В 45 городах и районах Башкирии состоятся сельхозярмарки

Жителей Башкирии пригласили на сельскохозяйственные ярмарки.

В 45 городах и районах республики с 6 по 8 ноября пройдут сельскохозяйственные ярмарки, на которых можно будет приобрести натуральную, свежую продукцию, сообщили в министерстве торговли и услуг РБ.

За три выходных дня будет организовано, в общей сложности, 60 ярмарочных площадок. Адреса и контактные данные собраны на сайте минторга Башкирии.

Ранее в Уфе назвали актуальные цены на продукты на сельхозярмарках.