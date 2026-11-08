В Уфе 13 работников получили 3,7 млн рублей после вмешательства прокуратуры

Прокуратура Октябрьского района Уфы проверила исполнение трудового законодательства в ООО «Квадрит». Выяснилось, что перед 13 работниками предприятия образовалась задолженность по зарплате на сумму более 3,7 млн рублей.
Для восстановления трудовых прав работников прокуратура внесла руководителю ООО «Квадрит» представление. Кроме того, должностное лицо привлечено к административной ответственности за невыплату в установленный срок заработной платы.
«Благодаря принятым мерам права граждан восстановлены, задолженность по оплате труда погашена», — подчеркнули в прокуратуре Башкирии.
Ранее в Иглинском районе Башкирии осудили работодателя за невыплату зарплаты, сообщал Башинформ.
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