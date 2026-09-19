В Башкирии осудили работодателя за невыплату зарплаты

Мировой суд Иглинского района Башкирии рассмотрел материалы дела в отношении директора «Алид-Инжиниринг» и вынес приговор. Его обвиняли в невыплате заработной платы работникам, хотя, согласно выводам следствия, такая возможность у предприятия была.

По данным пресс-службы региональной прокуратуры, общая сумма долга составила около 4 млн рублей. Поступавшие на счета компании денежные средства направлялись на иные цели, в том числе на покупку дорогостоящих автомобилей и предоставление займов контрагентам.

«Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Также суд удовлетворил исковые требования прокурора о взыскании вышеуказанной задолженности в пользу работников. В целях обеспечения исковых требований на принадлежащие подсудимому дорогостоящие транспортные средства, в том числе марок „Мерседес ГЛК“, „БМВ Х3“, „БМВ 7 серии“, наложены аресты», — уточнили представители надзорного органа.

Ранее Башинформ сообщал о погашении многомиллионной задолженности по зарплате.