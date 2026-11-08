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10:35 (UTC+5), 08 Ноября 2026

В Башкирии массово проверяют водителей

Главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов сообщил о проведении очередных рейдов ГАИ на дорогах республики.

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Владимир Севастьянов канал в Макс
Фото: Владимир Севастьянов | канал в Макс
Галина Бахшиева

По словам Севастьянова, сейчас массовые проверки водителей проходят на следующих участках дорог:
-на 1307-м километре автодороги М-5 «Урал»;  
-на 135-м, 218-м километрах автодороги Уфа-Оренбург; 
-на 6-м, 97-м километрах автодороги Р-240;
-на 204-м километре автодороги Уфа-Белорецк; 
-на 103-м километре автодороги Уфа-Янаул.

«Основная цель — профилактика аварийности и пресечение грубых нарушений ПДД: управление транспортом в состоянии опьянения, вождение без прав или после лишения, а также нарушение правил перевозки детей, — пояснил главный госавтоинспектор Башкирии. — Прошу отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям. Они направлены на вашу безопасность и безопасность ваших близких на дорогах республики».

Накануне в Дюртюлях водитель «Рено» сбил пенсионерку на регулируемом пешеходном переходе, сообщал Башинформ.

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