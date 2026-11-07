В Башкирии водитель «Рено» сбил пенсионерку на «зебре»

В городе Дюртюли произошло ДТП с пострадавшим. 66-летний местный житель за рулем машины «Рено Сандеро» сбил 71-летнюю женщину, сообщили в госавтоинспекции по Дюртюлинскому району.

В этот момент пострадавшая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. Женщину с различными травмами доставили в местную больницу.

Сотрудники ГАИ проводят проверку, чтобы установить все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее в Нефтекамске нетрезвый водитель сбил ребенка на «зебре» и скрылся.