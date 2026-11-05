В Башкирии нетрезвый водитель сбил ребенка на зебре и скрылся

Как рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции республики, водитель даже не остановился, а поехал дальше и скрылся. Ребенка с тяжёлыми травмами увезли в реанимационное отделение больницы Нефтекамска.

Однако благодаря оперативным действиям сотрудников Госавтоинспекции он был разыскан. Оказалось, что за рулем был 44-летний местный житель.

При проверке установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения — результат освидетельствования составил 0,489 мг/л.

По словам водителя, он просто не заметил школьника, а скрылся, потому что впервые попал в такую ситуацию и испугался.

По факту ДТП проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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