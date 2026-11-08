Синоптики Башкирии рассказали о погоде в ближайшие дни

По данным Башгидромета, сегодня в республике пройдут небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Днем по югу с дождем, местами до умеренных. В отдельных районах гололед, отложение мокрого снега на проводах и деревьях. Ветер юго-западный, западный умеренный.
Температура воздуха днем 0, +5°.
В понедельник, 9 ноября, местами по республике прогнозируются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица.
Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°, местами до -12°, днем -2, +3°.
Во вторник, 10 ноября, также местами ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. В отдельных районах гололед, на дорогах снежный накат, гололедица. Ветер западный умеренный. Температура воздуха ночью -2, -7°, местами до -12°, днем - 2, +3°.
Ранее стало известно, что в Уфе в текущем сезоне снег будут принимать 12 полигонов и два снегоплавильных пункта.
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