В Уфе снег будут вывозить на 12 полигонов

С первым снегопадом заместитель главы администрации Уфы Сергей Кожевников провел совещание городского оперштаба по вопросам ЖКХ.

Так, к прохождению зимы коммунальные службы подготовили 354 единицы снегоуборочной техники. В муниципальных учреждениях по благоустройству районов, учреждениях «Горзеленхоз» и «СУРСИС» работают 1454 водителя, механизатора и других рабочих. При этом свободными остаются 643 вакансии.

В текущем сезоне снег будут принимать 12 полигонов и два снегоплавильных пункта.

Сергей Кожевников поздравил подчиненных с первым снегом и подчеркнул, что все городские службы должны перейти на режим повышенной готовности и своевременно реагировать на сюрпризы погоды.

«Всех хочу поздравить с первым снегом. Все службы города должны перейти в режим повышенной готовности и работать оперативно. Переход температуры из плюса в минус – для нас всегда большая ответственность: это содержание проезжей части, тротуаров, остановочных павильонов. Основное внимание – придомовым территориям и безопасности дорог, по которым наши дети идут в школу и детский сад», – сказал он.

Ранее «Башинформ» писал о том, что циклон накрыл всю Башкирию. На данный момент введены ограничения движения на 16 участках дорог.